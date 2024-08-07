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02:33, 7 августа 2024Мир

Во Франции заявили о невозможности НАТО ответить на нападение России

Генерал Тужу: НАТО не сможет ответить на нападение России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) не смогут ответить на нападение России из-за логистических сложностей. Об этом заявил французский генерал Бертран Тужу в беседе с изданием Politico.

По его словам, сейчас перемещение военной техники между странами реализуется заметно сложнее, чем во время Холодной Войны. При этом в случае возможного нападения России перебросить войска и вооружение нужно будет в кратчайшие сроки.

Тужу подчеркнул, что в этом случае преградой могут стать административные трудности. В качестве примера он привел ситуацию в 2022 году, когда Франция собиралась передать танки на нужды Украины.

«Мы обнаружили масштаб административной волокиты. На Украине идут боевые действия, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии", - сказал он», — сказал Тужу.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу заявил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации в отношениях с Россией, чем вопросами военного поражения Украины.

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      Евгений Силаев
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