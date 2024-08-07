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00:01, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Военкор Коц посетил в больнице раненого Поддубного и рассказал о его состоянии

Военкор Коц посетил Поддубного в больнице после ранения: живой, шутит

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Коц посетил в больнице раненого коллегу Евгения Поддубного и рассказал о его состоянии в Telegram-канале.

«Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — написал он, поздравив товарища со вторым рождением.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что военкор пришел в сознание, он получает всю необходимую помощь в Курской областной больнице.

До этого стало известно, что в машину Поддубного попал дрон, после чего последовал ряд сообщений о том, что журналист не выжил. Эту информацию в дальнейшем опровергли. Раненого корреспондента обнаружили военные, они доставили его в медицинское учреждение.

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      Марина Совина
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