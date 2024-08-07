Военкор спрогнозировал «кровавую катастрофу» для Украины из-за атаки на Курскую область

Военкор Сладков: прорыв границы может обернуться для ВСУ кровавой катастрофой

Военный корреспондент Александр Сладков спрогнозировал «кровавую катастрофу» для Украины после того, как Вооруженные силы страны (ВСУ) попытались прорвать границу с Россией в районе Курской области. Он предположил, что это произойдет в случае, если Российская армия сумеет окружить и не выпустить украинцев со своей территории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом Сладков сослался на информацию Минобороны России, по которой ВСУ находятся под массированными ударами авиации и артиллерии. «Успеха у них нет», — отметил военкор. По данным самого Сладкова, украинские бойцы не смогли взять райцентр Суджу и повернули на Коренево, однако атаки по тылам ВС РФ продолжаются.

«Наши штурмовики Су-25 и боевые вертолеты бьют противника не прекращая. ВСУ не повезло, что этот район насыщен нашими активно действующими боевыми аэродромами. Сильные удары мы наносим по резервам в Сумах, которые противник никак не может сформировать для выдвижения на помощь своей группировке в Курской области», — написал он, подытожив, что ВСУ сгоняют резервы в групповые цели, которые потом уничтожаются Российской армией.

После попытки прорыва границы России крупным отрядом ВСУ 6 августа бои в приграничье все еще не прекратились. Украинские бойцы продолжают стягивать к Курской области живую силу и технику, несмотря на то, что понесли большие потери.

По информации Сладкова по состоянию на утро 7 августа, общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь российской территории, составила до 900 человек.