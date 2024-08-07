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10:58, 7 августа 2024Россия

Воронежский губернатор показал кадры последствий атаки беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев опубликовал кадры последствий атаки дронов ВСУ

Фото: Telegram-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева

Губернатор Воронежской области Александр Гусев показал кадры последствий атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Фотографии опубликованы в Telegram-канале чиновника.

На снимках видно многоквартирный дом на улице Березовая Роща в Воронеже, в районе 20-этажа которого повреждены окна. На стенах здания заметны следы копоти. Другой пост сопровождается фотографиями с Ленинского проспекта, где упали обломки дрона, повредив машины и фасады жилых строений.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники, атаковавшие Воронеж, оказались начинены поражающими элементами. Об этом сообщили местные жители, которые нашли маленькие железные шарики рядом с местом происшествия на улице Березовая Роща.

Как сообщили в Минобороны, в ночь на среду, 7 августа, беспилотники ВСУ атаковали четыре российских региона. В Курской области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре дрона, в Белгородской — три, в Воронежской и Ростовской — по два.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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