Воронежский губернатор показал кадры последствий атаки беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев опубликовал кадры последствий атаки дронов ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев показал кадры последствий атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Фотографии опубликованы в Telegram-канале чиновника.

На снимках видно многоквартирный дом на улице Березовая Роща в Воронеже, в районе 20-этажа которого повреждены окна. На стенах здания заметны следы копоти. Другой пост сопровождается фотографиями с Ленинского проспекта, где упали обломки дрона, повредив машины и фасады жилых строений.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники, атаковавшие Воронеж, оказались начинены поражающими элементами. Об этом сообщили местные жители, которые нашли маленькие железные шарики рядом с местом происшествия на улице Березовая Роща.

Как сообщили в Минобороны, в ночь на среду, 7 августа, беспилотники ВСУ атаковали четыре российских региона. В Курской области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре дрона, в Белгородской — три, в Воронежской и Ростовской — по два.