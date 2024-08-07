Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 7 августа 2024Бывший СССР

ВС России поразили в Николаевской области наведенную на Крым установку HIMARS

Подполье: ВС России поразили наведенную на Крым установку РСЗО HIMARS

Фото: Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы России ударом по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Старая Богдановка Николаевской области поразили установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Орудие, предположительно, было наведено на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что в районе Старая Богдановка — Парутино катится пусковая установка HIMARS. Есть большая вероятность, что удар пришелся именно в HIMARS в момент наведения для удара по Крыму», — заявил подпольщик.

Он добавил, что, ориентируясь на силу взрыва, можно предположить, что ударом также был поражен военный склад.

Ранее Лебедев рассказал о присутствии в Сумской области «черных» иностранных трансплантологов. По его словам, в области участились случаи, когда в морги привозят военнослужащих ВСУ без внутренних органов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов. Кто еще замешан в афере с сухпайками?

      ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области

      Истязавшая своих малолетних детей россиянка предстанет перед судом

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженные фото

      В Госдуме предложили тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену

      В России допустили модернизацию «Блокпоста-Т»

      ВС России поразили в Николаевской области наведенную на Крым установку HIMARS

      Мужчина выиграл в лотерею 17 миллионов рублей благодаря печенью с предсказанием

      Танк из зоны СВО перешел под управление российской семьи

      Экосистема Байкала оказалась под угрозой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше