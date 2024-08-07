Подполье: ВС России поразили наведенную на Крым установку РСЗО HIMARS

Вооруженные силы России ударом по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Старая Богдановка Николаевской области поразили установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Орудие, предположительно, было наведено на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что в районе Старая Богдановка — Парутино катится пусковая установка HIMARS. Есть большая вероятность, что удар пришелся именно в HIMARS в момент наведения для удара по Крыму», — заявил подпольщик.

Он добавил, что, ориентируясь на силу взрыва, можно предположить, что ударом также был поражен военный склад.

Ранее Лебедев рассказал о присутствии в Сумской области «черных» иностранных трансплантологов. По его словам, в области участились случаи, когда в морги привозят военнослужащих ВСУ без внутренних органов.