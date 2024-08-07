ВСУ ударили сразу по трем населенным пунктам на границе России

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Никольское Белгородского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ключицы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

В селе Пороз при обстреле повреждения получили три частных домовладения, а также линия электропередачи. Затем дроны противника атаковали село Никольское и Байцуры.

Ранее Гладков сообщил о жителе села Ясные Зори, который получил ранение ноги при атаке Вооруженных сил Украины. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу. Он также добавил, что между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику, в результате чего он загорелся.