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19:31, 7 августа 2024Россия

ВСУ ударили сразу по трем населенным пунктам на границе России

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Никольское Белгородского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ключицы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

В селе Пороз при обстреле повреждения получили три частных домовладения, а также линия электропередачи. Затем дроны противника атаковали село Никольское и Байцуры.

Ранее Гладков сообщил о жителе села Ясные Зори, который получил ранение ноги при атаке Вооруженных сил Украины. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу. Он также добавил, что между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику, в результате чего он загорелся.

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      Никита Абрамов
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