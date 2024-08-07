ВСУ ударили сразу по трем населенным пунктам на границе России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Никольское Белгородского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ключицы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.
В селе Пороз при обстреле повреждения получили три частных домовладения, а также линия электропередачи. Затем дроны противника атаковали село Никольское и Байцуры.
Ранее Гладков сообщил о жителе села Ясные Зори, который получил ранение ноги при атаке Вооруженных сил Украины. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу. Он также добавил, что между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику, в результате чего он загорелся.