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09:05, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans бросила учебу в Гарварде ради работы в секс-индустрии

Кадр: Only Stans / YouTube

Звезда OnlyFans Шайан Берден заявила, что бросила учебу в Гарварде ради работы в секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, доступном на YouTube.

Берден рассказала, что поступила в Гарвард на медицинский факультет. «Мой план состоял в том, чтобы стать врачом. Запасным планом была работа моделью, чем я хотела заниматься всю жизнь, но я выбрала безопасный путь, моделинг был планом Б», — отметила звезда платформы.

Во время начала учебы в университете, по словам Берден, она подписала контракт с модельным агентством. «Это произошло тогда, когда TikTok становился популярным, агентства принимали людей только в том случае, если у них были подписчики, поэтому я начала публиковать контент в соцсетях», — вспомнила модель и добавила, что тогда у нее начала набираться аудитория, после чего она создала аккаунт на OnlyFans.

В итоге, как сообщила Берден, она бросила учебу в Гарвардском университете ради работы на OnlyFans и решила переехать в Лос-Анджелес.

Ранее эротическая модель, звезда OnlyFans из Мексики Рокси Агуайр также рассказала, что обучалась в Стэнфордском университете. Позже звезда OnlyFans осознала, что не владеет английским языком так хорошо, как ей казалось.

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      Олег Давыдов
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