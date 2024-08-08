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18:01, 8 августа 2024Наука и техника

Водная повязка пригодилась для лечения хронических ран

Science Advances: повязка за 1 доллар показала эффективность в лечении ран

Изображение: Science Advances

Международная группа ученых создала гидродинамическую повязку для лечения хронических ран. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты разработали повязку, которая с помощью ангиогенеза — процесса образования новых кровеносных сосудов — значительно ускоряет лечение хронических ран. Изобретенный ими бандаж имеет водную основу и работает посредством электрического тока. Авторы исследования отметили, что себестоимость повязки составляет всего 1 доллар, или около 86 рублей.

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Повязка имеет небольшой аккумулятор и пару электродов, которые генерируют электрическое поле при контакте с водой. Благодаря ангиогенезу увеличивается приток кислорода и питательных веществ к месту раны, что способствует ее заживлению.

Медики тестировали устройство на мышах, больных диабетом. Эксперты отметили, что эффективность дешевой водной повязки была сопоставима с эффективностью методов лечения, требующих использования дорогих препаратов. Также новый бандаж выдержал «экстремальные температуры, влажность окружающей среды и внешнее давление».

В будущем специалисты намерены узнать, как работает повязка в долгосрочной перспективе. Кроме того, ученые расскажут о ее эффективности при лечении глубоких ран — более 1 дюйма, или около, 2,5 сантиметра.

В июле специалисты медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) рассказали о создании умной повязки для лечения хронических ран. Бандаж умеет контролировать процесс лечения и собирать медицинские данные.

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      Андрей Ставицкий
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