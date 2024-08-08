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20:53, 8 августа 2024Мир

Британская полиция задержала призывавшего резать горло противникам иммиграции чиновника

В Лондоне задержали чиновника, призывавшего резать горло противникам иммиграции

Фото: Mina Kim / Reuters

В Лондоне задержала чиновника, призывавшего резать горло противникам иммиграции и участникам антииммигрантских протестов. Об этом сообщается на официальной странице столичного филиала британской полиции в соцсети Х.

«Полицейские задержали мужчину в возрасте примерно 50 лет в Юго-Восточном Лондоне. Он был задержан по подозрению в подстрекательстве к убийству и преступлении, которое подпадает под Акт об общественном порядке», — указали правоохранители, публикуя ролик с фрагментом публичного выступления чиновника с соответствующими призывами.

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Ранее в Великобритании задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Коннолли за призывы в соцсетях сжигать отели с мигрантами. «Массовая депортация сейчас же, сожгите все чертовы отели, полные ублюдков, мне все равно», — писала женщина в Х.

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      Глеб Бажуткин
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