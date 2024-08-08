Минобороны РФ: бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Российские десантники уничтожили пехоту Ворруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, рассказали в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ получила задачу уничтожить пехоту ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

Российские военные вели огонь с расстояния до 1500 метров от украинских сил осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями. Бой шел под корректировку операторов беспилотников. «На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр в из-за натиска российских войск.