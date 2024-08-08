Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 8 августа 2024Силовые структуры

Бывшего директора производителя МиГов осудили на девять лет за госизмену и ОПГ

Суд дал 9 лет экс-директору производителя МиГов Баранову за госизмену и ОПГ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мособлсуд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего директора по качеству Луховицкого авиационного завода, который производит МиГи, Михаила Баранова за госизмену, участие в организованной преступной группировке (ОПГ) и еще целый ряд преступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-топ-менеджер предприятия признан также виновным в краже и покушении на контрабанду вооружений. Баранов частично признал вину. Суд взыскал с него в пользу Объединенной авиационной корпорации пять миллионов рублей.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

В 2021 году ФСБ выявила на заводе расхитителей запчастей к авиатехнике, среди них оказался Баранов. Против него было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он с подельниками отправляли похищенное на Украину. Также российские спецслужбы выяснили, что Баранов фотографировал секретные чертежи деталей боевой авиатехники для последующей передачи знакомом из Украины. В связи с этим, ему предъявили обвинение в госизмене.

8 августа сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Землю накроет магнитная буря

      Грузообороту Северного морского пути спрогнозировали рекордный рост

      Путин объявил о разовой выплате покинувшим свои дома курянам

      В России осудили гражданку Украины за покушение на теракт в Энергодаре

      При обстреле российского региона из РСЗО пострадал человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше