Бывшего директора производителя МиГов осудили на девять лет за госизмену и ОПГ

Суд дал 9 лет экс-директору производителя МиГов Баранову за госизмену и ОПГ

Мособлсуд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего директора по качеству Луховицкого авиационного завода, который производит МиГи, Михаила Баранова за госизмену, участие в организованной преступной группировке (ОПГ) и еще целый ряд преступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-топ-менеджер предприятия признан также виновным в краже и покушении на контрабанду вооружений. Баранов частично признал вину. Суд взыскал с него в пользу Объединенной авиационной корпорации пять миллионов рублей.

В 2021 году ФСБ выявила на заводе расхитителей запчастей к авиатехнике, среди них оказался Баранов. Против него было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он с подельниками отправляли похищенное на Украину. Также российские спецслужбы выяснили, что Баранов фотографировал секретные чертежи деталей боевой авиатехники для последующей передачи знакомом из Украины. В связи с этим, ему предъявили обвинение в госизмене.

8 августа сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями.