Российского майора осудили на 14 лет за госизмену и лишили звания

В Крыму суд дал 14 лет колонии майору юстиции и лишил его звания за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный лишен звания и права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет после отбытия наказания. Также подсудимому назначен штраф в 300 тысяч рублей. По совокупности инкриминируемых ему преступлений суд назначил 12,5 года, но ему добавили срок по первому приговору.

Центральный районный суд Симферополя в ноябре 2023 года признал мужчину виновным в незаконном обороте взрывных устройств.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

8 августа сообщалось, что в Свердловском областном суде прокурор попросил приговорить к 15 годам лишения свободы гражданку России и США Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене.