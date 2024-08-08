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13:11, 8 августа 2024Силовые структуры

Российского майора осудили на 14 лет за госизмену и лишили звания

В Крыму суд дал 14 лет колонии майору юстиции и лишил его звания за госизмену

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный лишен звания и права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет после отбытия наказания. Также подсудимому назначен штраф в 300 тысяч рублей. По совокупности инкриминируемых ему преступлений суд назначил 12,5 года, но ему добавили срок по первому приговору.

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Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

8 августа сообщалось, что в Свердловском областном суде прокурор попросил приговорить к 15 годам лишения свободы гражданку России и США Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене.

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      Любовь Ширижик
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