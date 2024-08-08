«Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

РБК: «Росинкас» закрыл предприятие по бронированию автомобилей

«Росинкас», дочернее предприятие Центробанка, являющееся одним из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернуло бизнес по бронированию машин, пишет РБК, отмечая, что ранее работа завода в Татарстане была приостановлена из-за отсутствия нужных деталей на фоне санкций.

Предприятие занималось бронированием транспорта с 2019 года, адаптируя для нужд инкассаторов машины Ford Sollers, которые производились на заводе в Елабуге. В марте 2022 года там приостановили производство, а в октябре того же года американская Ford Motor Company вышла из капитала совместного предприятия.

Другой причиной закрытия председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев назвал отток сотрудников предприятия на оборонные заводы. «Считаем, что победа в специальной военной операции гораздо важнее, и те специалисты, которые от нас перешли на оборонные предприятия, приносят там гораздо больше пользы стране», — приводят журналисты его слова.

Глава «дочки» ЦБ указал, что теперь «Росинкас» планирует закупать уже готовые бронированные автомобили на базе ГАЗ и ВАЗ, а с учетом того, что фактические сроки поставки машин могут быть увеличены — «оптимизировать имеющийся транспорт, перераспределять его между регионами».

Ранее стало известно, что Банк России в прошлом году впервые с 2016 года получил прибыль, составившую 140,4 миллиарда рублей. Согласно отчету регулятора, основным фактором ее формирования после шести лет убытков стала положительная переоценка ценных бумаг, данные по которым годом ранее уводили финансовый результат в минус.