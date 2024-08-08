Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:38, 8 августа 2024Экономика

«Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

РБК: «Росинкас» закрыл предприятие по бронированию автомобилей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

«Росинкас», дочернее предприятие Центробанка, являющееся одним из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернуло бизнес по бронированию машин, пишет РБК, отмечая, что ранее работа завода в Татарстане была приостановлена из-за отсутствия нужных деталей на фоне санкций.

Предприятие занималось бронированием транспорта с 2019 года, адаптируя для нужд инкассаторов машины Ford Sollers, которые производились на заводе в Елабуге. В марте 2022 года там приостановили производство, а в октябре того же года американская Ford Motor Company вышла из капитала совместного предприятия.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Другой причиной закрытия председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев назвал отток сотрудников предприятия на оборонные заводы. «Считаем, что победа в специальной военной операции гораздо важнее, и те специалисты, которые от нас перешли на оборонные предприятия, приносят там гораздо больше пользы стране», — приводят журналисты его слова.

Глава «дочки» ЦБ указал, что теперь «Росинкас» планирует закупать уже готовые бронированные автомобили на базе ГАЗ и ВАЗ, а с учетом того, что фактические сроки поставки машин могут быть увеличены — «оптимизировать имеющийся транспорт, перераспределять его между регионами».

Ранее стало известно, что Банк России в прошлом году впервые с 2016 года получил прибыль, составившую 140,4 миллиарда рублей. Согласно отчету регулятора, основным фактором ее формирования после шести лет убытков стала положительная переоценка ценных бумаг, данные по которым годом ранее уводили финансовый результат в минус.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Тяжелый ожог, черепно-мозговая травма». Появились подробности о состоянии военкора Поддубного. Что говорят врачи?

      Генерал Булгаков обжаловал свой арест

      В Британии усилились антимиграционные взгляды

      Российская школьница едва не лишилась всей кожи из-за лекарств

      Кендалл Дженнер засняли на отдыхе в откровенном наряде

      Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

      Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

      Число пострадавших при обстрелах ВСУ Курской области возросло

      «Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

      Надаль снялся с US Open 2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше