Два мирных жителя получили ранения во время работы ПВО в российском регионе

Губернатор Гладков: во время работы ПВО два мирных жителя пострадали

Два мирных жителя пострадали во время работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. У женщины зафиксировали осколочное ранение ноги, а у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшую отправили в городскую больницу, мужчина от госпитализации отказался.