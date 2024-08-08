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15:24, 8 августа 2024Россия

Еще один российский регион атаковали из РСЗО «Ольха»

Минобороны: Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха»

Фото: Mil.gov.ua / Wikimedia

Еще один российский регион атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Речь идет о Белгородской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на территорию России примерно в 14.20 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Белгородской области», - уточнили в министерстве.

Ранее с помощью РСЗО «Ольха» ВСУ атаковали Курскую область. Их действия пресекли около 11:40 по московскому времени.

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      Елена Торубарова
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