Еще один российский регион атаковали из РСЗО «Ольха»

Минобороны: Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха»

Еще один российский регион атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Речь идет о Белгородской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на территорию России примерно в 14.20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Белгородской области», - уточнили в министерстве.

Ранее с помощью РСЗО «Ольха» ВСУ атаковали Курскую область. Их действия пресекли около 11:40 по московскому времени.