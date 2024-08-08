Курскую область атаковали из РСЗО «Ольха»

Минобороны России заявило о пресечении атаки по Курской области из РСЗО «Ольха»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 8 августа около 11:40 по московскому времени было пресечение попытки атаки ВСУ по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.