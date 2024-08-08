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10:09, 8 августа 2024Наука и техника

Выявлен новый фактор жизни на экзопланетах

MNRAS: эллиптические орбиты выявили новый фактор жизни на экзопланетах

Фото: IgorZh / Shutterstock / Fotodom

Астрономы Университета Лидса и Института астрономии Кембриджского университета выявили новый фактор, определяющий пригодность для жизни экзопланеты земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые рассмотрели влияние орбитального эксцентриситета — степени отклонения формы орбиты планеты от окружности — на климатические условия планет. Ученые предположили, что планеты с более эллиптическими орбитами могут иметь более благоприятные условия для жизни благодаря разнообразию климатических режимов.

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Для исследования использовалась модель климата всей атмосферы WACCM6 (англ. Whole Atmosphere Community Climate Model), которая позволяет моделировать условия на экзопланетах земного типа. Исследователи создали две группы планет с круговыми орбитами (e = 0) и с высокоэксцентричными (e = 0,4), а затем наблюдали изменения климата и обитаемости этих планет в течение 30 лет.

Оказалось, что на протяжении большей части своих орбит планеты из второй группы имели на 25 процентов большую площадь суши, потенциально пригодной для жизни. В среднем, такие планеты демонстрировали увеличение пригодной для жизни площади на 7 процентов за весь орбитальный цикл.

Несмотря на то, что модель не учитывает некоторые факторы, такие как изменения наклона оси планеты, предполагается, что планеты с эксцентричными орбитами в большей степени способны поддерживать жизнь, чем их аналоги с круговыми орбитами.
Эти выводы важны для будущих исследований экзопланет и поиска обитаемых миров за пределами Солнечной системы. С развитием новых телескопов и миссий, таких как PLATO, ELT (Extremely Large Telescope) и HWO (Habitable Worlds Observatory), ученые смогут лучше оценить потенциал различных миров для поддержания жизни.

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      Александр Еникеев
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