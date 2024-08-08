Глава МИД Абхазии опроверг открытие базы ВМФ России в республике

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Абхазии Сергей Шамба опроверг информацию об открытии военно-морской базы России в республике, передает РИА Новости.
«Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы», — заявил дипломат. Он добавил, что одной из важнейших сфер сотрудничества Москвы и Сухума является сфера безопасности и напомнил, что в стране расположена 7-я российская военная база.
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В начале года Шамба заявлял, что пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России в Абхазии может начать работу уже в 2024 году. По его словам, Москва взяла обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и с 2008 года у республики не было инцидентов с захватом судов в море.