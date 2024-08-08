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10:58, 8 августа 2024Россия

Голый россиянин прокричал «свободу Курску» и поплатился

В Петербурге 36-летний голый мужчина прокричал фразу о Курске и был задержан

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 36-летний голый мужчина прокричал «свободу Курску!» и поплатился. Горожанина задержал сотрудник полиции. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло накануне на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Петербуржец без одежды, обклеенный нацистской и украинской символикой, выкрикнул запрещенный лозунг и слова «свобода Курску».

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После этого мужчина попытался скрыться в кафе быстрого питания «Вкусно — и точка», там его поймал один из оперативников. 36-летнего жителя Северной столицы доставили в отдел. На него составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сын майора уральской таможни полуголым пролез в закрытый торговый центр.

Из здания молодой человек ничего не украл. Сотрудники полиции составили в отношении него административный протокол. Причину своего поступка парень так и не сумел объяснить.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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