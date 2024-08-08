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17:49, 8 августа 2024Бывший СССР

Грузию попросили не считать Абхазию оккупированной территорией

Шамба: Грузии стоит отказаться от мыслей, что Абхазия является оккупированной

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Абхазии Сергей Шамба заявил, что Грузии стоит отказаться от мыслей о том, что Абхазия якобы является оккупированной территорией. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он напомнил, что президенты Абхазии и Грузии Владислав Ардзинба и Эдуард Шеварднадзе подписали соглашение о неприменении силы и отказе от угрозы ее применения в 1997 году.

«Как я вижу, грузинские власти постепенно приходят к пониманию того, что нужно отказаться от применения силы, и мы можем в конечном итоге достичь такого соглашения, но оно возможно только, в том числе, если Грузия откажется от своих заблуждений по поводу того, что Абхазия является оккупированной территорией», — рассказал Шамба.

По его словам, Женевская дискуссия по безопасности и стабильности в Закавказье является единственной площадкой, где у представителей Грузии и Абхазии есть контакт.

Ранее Шамба заявил, что позиция Грузии в вопросе подписания договора о ненападении с Абхазией и Южной Осетией абсолютно деструктивна.

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