Сухум назвал деструктивной позицию Грузии по пакту о ненападении с Абхазией

Глава МИД Абхазии назвал деструктивной позицию Грузии по договору о ненападении

В Абхазии назвали деструктивной позицию Грузии по подписанию пакта о ненападении с Сухумом и Цхинвалом. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Сергей Шамба, передает РИА Новости.

«Позиция Грузии в этом вопросе (подписания договора о ненападении с Абхазией и Южной Осетией — прим. «Ленты.ру») абсолютно деструктивна», — подчеркнул министр иностранных дел Абхазии.

Шамба также опроверг информацию об открытии военно-морской базы России в Абхазии. По его словам, речь об этом не идет. Вместе с тем глава ведомства напомнил о расположенной в республике 7-й российской военной базе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к делимитации границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. По ее словам, для предотвращения повторения событий августа 2008 года необходимо рассмотрение сторонами принятия юридических обязательств.