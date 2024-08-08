Губернатор заявил о 16 пострадавших за сутки при атаках ВСУ на регион России

Белгородский губернатор Гладков: при атаках ВСУ за сутки пострадали 16 человек

За среду, 7 августа, при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали 16 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«За вчерашний день Белгородская область была 86 раз атакована. Обстрелы и атаки беспилотников. Шестнадцать мирных жителей пострадали», — отчитался глава региона.

По его данным, среди пострадавших 13 человек проходят лечение в медицинских учреждениях. Один из них — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор, подчеркнув, что жизни раненого ничего не угрожает.

Гладков отметил, что в ситуации постоянных обстрелов со стороны Украины правильным решением было создать отряды самообороны в Белгородской области. Они занимаются оцеплением территории после обстрелов, могут вывести раненых и оказать им необходимую помощь.

В ночь с 7-го на 8-е августа Украина выпустила 16 беспилотников по двум регионам России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 летательных аппаратов над Белгородской областью, еще два — над Курской.