Гуманитарный коридор на границе между Россией и Украиной закрыли из-за атаки ВСУ

Верещук: гуманитарный коридор на границе Украины и РФ закрыт из-за атаки ВСУ

Гуманитарный коридор на границе между Россией и Сумской областью Украины закрыли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила украинский министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона, ее слова приводит «Страна.ua».

Это был единственный пункт пересечения границы, через который украинцы могли выехать на подконтрольную Киеву территорию после эвакуации.

Верещук сообщила, что гуманитарный коридор останется закрытым минимум на десять дней. Продолжает действовать пункт пропуска Мокраны-Доманово на границе с Белоруссией.

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

