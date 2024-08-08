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00:36, 8 августа 2024Бывший СССР

Гуманитарный коридор на границе между Россией и Украиной закрыли из-за атаки ВСУ

Верещук: гуманитарный коридор на границе Украины и РФ закрыт из-за атаки ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гуманитарный коридор на границе между Россией и Сумской областью Украины закрыли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила украинский министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона, ее слова приводит «Страна.ua».

Это был единственный пункт пересечения границы, через который украинцы могли выехать на подконтрольную Киеву территорию после эвакуации.

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Верещук сообщила, что гуманитарный коридор останется закрытым минимум на десять дней. Продолжает действовать пункт пропуска Мокраны-Доманово на границе с Белоруссией.

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

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      Марина Совина
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