Харрис вынудили замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против Израиля вынудили Харрис замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте. Видеокадры ее выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

На видеоролике видно, как участники акции протеста начали перебивать Харрис и выкрикивать антиизраильские лозунги. «Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить», — обратилась к ним виц-президент США.

В ответ на призыв политика поднялся еще больший шум. Из-за этого Харрис с недовольным выражением лица вынужденно дожидалась, пока митингующие придут в себя.

В конце июля сообщалось, что на проведение предвыборной кампании вице-президент Харрис собрала 200 миллионов долларов. Более 65 процентов средств поступили от тех, кто делает пожертвования впервые.

О том, что Харрис официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года, ранее сообщила газета The New York Times.