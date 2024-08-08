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06:25, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Харрис вынудили замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против Израиля вынудили Харрис замолчать после слов о победе Трампа
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте. Видеокадры ее выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

На видеоролике видно, как участники акции протеста начали перебивать Харрис и выкрикивать антиизраильские лозунги. «Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить», — обратилась к ним виц-президент США.

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В ответ на призыв политика поднялся еще больший шум. Из-за этого Харрис с недовольным выражением лица вынужденно дожидалась, пока митингующие придут в себя.

В конце июля сообщалось, что на проведение предвыборной кампании вице-президент Харрис собрала 200 миллионов долларов. Более 65 процентов средств поступили от тех, кто делает пожертвования впервые.

О том, что Харрис официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года, ранее сообщила газета The New York Times.

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      Марина Совина
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