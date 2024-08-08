Иммунолог рассказал об особенностях самого распространенного варианта ковида

Иммунолог Крючков: подвариант коронавируса FLiRT мало отличается от омикрона

Один из новых подвариантов коронавируса, FLiRT, по своим свойствам мало отличается от омикрона, утверждает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о его особенностях.

«FLiRT — это один из подвариантов омикрона. Он не самый новый, который появился, но из тех, что появились, успел серьезно распространиться в мире. Считается, что в ряде стран Европы, в США, в Японии FLiRT относительно доминирует из всех других подвариантов омикрона. Относительно доминирует — это не значит, что есть абсолютное доминирование, то есть это наиболее представленный среди всех других подвариант где-то с представленностью на уровне 30-40 процентов. Всю остальную заболеваемость вызывают другие, чуть более старые подварианты», — объяснил специалист.

По словам иммунолога, основное отличие FLiRT в том, что он немного заразнее омикрона.

Никаких данных о том, что он является более тяжелым и более патогенным, нет Николай Крючков иммунолог

«Тут много всякой информации было, что желудочно-кишечные проявления были. Но тут невозможно установить, когда различия между свойствами одной подлинии и другой не очень существенны. Никаких особых отличий у него нет от предыдущих подлиний, примерно те же свойства, несколько лучший уход из-под действия иммунитета, незначительно более высокая заразность, но не в разы, разница более скромная», — добавил он.

В Ивано-Франковской области Украины зафиксировали первый случай летального исхода после заражения подвариантом коронавируса FLiRT. Он унес жизнь 80-летней женщины, которую до этого госпитализировали с высокой температурой в тяжелом состоянии.

6 августа оперштаб России по борьбе с ковидом сообщил, что в стране вновь зафиксировали всплеск заболеваемости — за неделю показатель вырос на 28,2 процента. ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор писал, что FLiRT составляет третью часть всех зарегистрированных случаев заражения инфекцией.