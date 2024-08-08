Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 8 августа 2024Мир

Израиль отозвал дипстатус у представителей Норвегии

Глава МИД Израиля Кац отозвал дипстатус у восьми норвежских дипломатов
Исраэль Кац

Исраэль Кац. Фото: Sebastian Scheiner / Reuters

Израиль отозвал дипломатический статус у восьми норвежских дипломатов, которые занимались делами Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац, передает ТАСС.

«Я распорядился аннулировать дипломатический статус у восьми норвежских дипломатов в Израиле, которые занимались делами ПНА. Вместо борьбы с терроризмом и поддержки Тель-Авива в его войне против иранской оси зла Норвегия сделала выбор в пользу радикального палестинского движения ХАМАС и его преступлений, признав палестинское государство», — сообщил дипломат.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

По мнению Каца, королевство «не учитывает других мнений и проводит одностороннюю политику» по палестинскому вопросу, что послужило причиной отстранения норвежских дипломатов.

22 мая премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что королевство официально признало Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что идея о создании двух государств способна разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      Харламов сыграл свадьбу

      Жирков оценил вероятность победы «Зенита» в чемпионате России

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Землю накроет магнитная буря

      Грузообороту Северного морского пути спрогнозировали рекордный рост

      Путин объявил о разовой выплате покинувшим свои дома курянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше