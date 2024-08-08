Израиль отозвал дипстатус у представителей Норвегии

Глава МИД Израиля Кац отозвал дипстатус у восьми норвежских дипломатов

Израиль отозвал дипломатический статус у восьми норвежских дипломатов, которые занимались делами Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац, передает ТАСС.

«Я распорядился аннулировать дипломатический статус у восьми норвежских дипломатов в Израиле, которые занимались делами ПНА. Вместо борьбы с терроризмом и поддержки Тель-Авива в его войне против иранской оси зла Норвегия сделала выбор в пользу радикального палестинского движения ХАМАС и его преступлений, признав палестинское государство», — сообщил дипломат.

По мнению Каца, королевство «не учитывает других мнений и проводит одностороннюю политику» по палестинскому вопросу, что послужило причиной отстранения норвежских дипломатов.

22 мая премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что королевство официально признало Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что идея о создании двух государств способна разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».