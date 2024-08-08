Военные эксперты назвали цели вылазки ВСУ в Курской области

Военный эксперт Литовкин: цели вылазки ВСУ в Курской области медийные

Цели вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в первую очередь медийные, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом пишут «Известия».

Украинские войска хотят, чтобы люди видели, как ВСУ могут «прорваться в Курскую область, захватить атомную электростанцию или газопрокачивающий комплекс в Судже».

«Пытаются нанести ущерб России — и имиджевый, и материальный, — чтобы компенсировать неудачи, которые у них происходят на фронте. Кроме того, показать Западу, что они еще в силе. Эти цели они преследуют в первую очередь», — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что Киев, стремясь устроить «информационную показуху», не жалеет своих бойцов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин согласен, что главная цель ВСУ — пиар. «Это пиаровское наступление, на которое Украина идет хладнокровно», — указал он.

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа.

