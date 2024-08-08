МАГАТЭ подтвердило осведомленность о ситуации в Курской области

МАГАТЭ сообщило, что следит за ситуацией в Курской области

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осведомлено о ситуации в Курской области и следит за развитием событий. Об этом сообщил представитель организации, передает РИА Новости.

«МАГАТЭ в курсе ситуации и следит за развитием событий», — прокомментировало агентство ситуацию в российском регионе.

Ранее офис генерального секретаря ООН призвал защитить мирных граждан Курской области. Как указали в инстанции, развитие событий в российском регионе «вызывает настоящую обеспокоенность».