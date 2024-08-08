Маск назвал глупцом кандидата в вице-президенты от демократов

Маск назвал соратника Харрис и кандидата в вице-президенты США Уолца глупцом

Владелец социальной сети Х и предприниматель Илон Маск назвал глупцом кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца из-за его высказываний о борьбе с дезинформацией в сети.

«Он такой глупец», — отреагировал Маск на слова Уолца о том, что «гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания», о чем политик заявил в интервью на телеканале MSNBC. В дополнение к своему ответу Маск также добавил эмодзи «с плачущим человечком».

Ранее Маск назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис коммунисткой из-за ее слов о равных возможностях. «Камала — в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий [существования]», — заявил Маск.