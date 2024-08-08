Минобороны показало кадры поражения украинской «Бабы Яги» в Курской области

Минобороны опубликовало кадры с поражением дронов «Баба Яга» в Курской области

Минобороны опубликовало кадры поражения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Баба Яга» в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На представленном ролике можно увидеть кадры объективного контроля уничтожения беспилотников российскими операторами FPV-дронов. Российские БПЛА врезаются в украинские беспилотники.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Продвижение украинских сил остановлено, утверждает МО РФ.