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13:27, 8 августа 2024Россия

Минобороны России заявило о поражении украинского МиГ-29

Минобороны России: силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие за минувшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Они же уничтожили 12 американских реактивных снарядов HIMARS и 80 беспилотников, 21 из которых — вне зоны проведения СВО над регионами России.

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Кроме того, в зоне проведения СВО за минувшие сутки удалось нанести поражение цехам сборки дронов ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164-х районах боевых действий. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

6 августа министерство обороны сообщало, что российские войска за сутки уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Тогда же удар был нанесен по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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