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13:34, 8 августа 2024Силовые структуры

Московского участкового заподозрили в организации незаконной миграции

СК: в Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве накрыли преступную группу, организовавшую незаконную миграцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июня 2021 года по июнь 2024 года соучастники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания. Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции Москвы. В квартирах подозреваемых провели обыски и изъяли документацию, указывающую на их причастность к преступлениям.

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Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Вскоре задержанным предъявят обвинения. Сейчас силовики разыскивают остальных соучастников.
 
Ранее в Ленинградской области полиция задержала семейную пару, которая фиктивно зарегистрировала более четырех тысяч мигрантов.

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      Екатерина Кашурникова
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