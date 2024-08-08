Москвич переломал ребра 63-летней матери

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник 63-летней матери. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала пояснил, что женщину со множеством переломов отвезли в больницу. 38-летнего москвича удалось задержать.
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