Москвич переломал ребра 63-летней матери

РЕН ТВ: в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник 63-летней матери

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник 63-летней матери. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что женщину со множеством переломов отвезли в больницу. 38-летнего москвича удалось задержать.

Сотрудники столичных правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Курской области избил молотком и обварил кипятком мать-пенсионерку. Он облил 87-летнюю пенсионерку кипятком, из-за чего она получила многочисленные ожоги тела. Женщину спасти не удалось.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело.