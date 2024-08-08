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14:27, 8 августа 2024Россия

Москвич переломал ребра 63-летней матери

РЕН ТВ: в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник 63-летней матери

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник 63-летней матери. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что женщину со множеством переломов отвезли в больницу. 38-летнего москвича удалось задержать.

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Сотрудники столичных правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Курской области избил молотком и обварил кипятком мать-пенсионерку. Он облил 87-летнюю пенсионерку кипятком, из-за чего она получила многочисленные ожоги тела. Женщину спасти не удалось.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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