Москвичей призвали отказаться от автомобилей

Жителей столицы призвали пересесть на метро из-за ливней

Жителям столицы посоветовали пересесть с автомобилей на метро из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В течение дня в городе ожидаются ливень с грозой. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в настоящее время интенсивное дорожное движение наблюдается на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Беговая, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, на Ленинградском шоссе по направлению в область, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Кроме погодных условий, на движение могут повлиять, ремонтные работы на дороге, мелкие дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Автомобилистам рекомендовали не отвлекаться на телефон во время движения, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По прогнозам синоптиков, в столице в четверг, 8 июля, ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Непогода ожидается с 14 часов до 21 часа.