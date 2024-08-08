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14:31, 8 августа 2024Экономика

Москвичам предсказали грозу

МЧС: кратковременные дожди с грозами ожидаются в столице 8 августа

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в четверг, 8 июля, ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Москве со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.

Непогода ожидается с 14 часов до 21 часа. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями москвичей призвали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Рекомендуется избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал жителям столице в начале следующей недели значительное похолодание. В ночные часы температура понизится до отметок плюс 9–14 градусов, днем ожидается до плюс 17-20 градусов.

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      Мария Черкасова
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