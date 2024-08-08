Мотоцикл и собака помогли женщине пережить потерю мужа

Женщина из США пережила потерю мужа при помощи поездок на мотоцикле с собакой

Женщина из США стала вдовой и пережила горе при помощи поездок на мотоцикле. Об этом пишет WLOX.

Додди Коннер потеряла мужа в 2021 году. Тоби было 68 лет, он вышел на пенсию и почти сразу после этого заболел новой коронавирусной инфекцией. Его не стало через несколько недель. Коннер очень горевала, но затем знакомая сказала, что только ей самой решать, грустить ли всю оставшуюся жизнь или начать все с чистого листа.

Вскоре женщина завела собаку породы кавапу по кличке Майлз, а затем купила мотоцикл, хотя никогда раньше не ездила на нем. Она стала совершать короткие поездки вместе с Майлзом и обнаружила, что они помогли ей пережить потерю.

«Самая длинная поездка была благотворительной — мы катались с местными ветеранами боевых действий. 250 километров на скорости 120 километров в час, и Майлз отлично справился. Я надела на него охлаждающий ошейник», — рассказала Коннер.

Скоро дуэт совершит свою самую длинную поездку: их ждет маршрут длиной более 1100 километров.

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