Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Россию на территорию Курской области ради поднятия рейтинга кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в соцсети Х сообщил доцент кафедры экономики Университета Хельсинки Туомас Малинен.
«То, что здесь происходит, скорее всего, преследует две цели: получить более выгодные позиции для мирных переговоров и представить населению США положительные новости о политике Харрис перед выборами», — написал ученый, добавив, что подобные действия украинской армии станут причиной эскалации конфликта.
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