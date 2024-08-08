На Западе раскрыли цель Украины во вторжении в Россию

Доцент Университета Хельсинки Малинен: ВСУ вторглись в РФ ради рейтинга Харрис

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Россию на территорию Курской области ради поднятия рейтинга кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в соцсети Х сообщил доцент кафедры экономики Университета Хельсинки Туомас Малинен.

«То, что здесь происходит, скорее всего, преследует две цели: получить более выгодные позиции для мирных переговоров и представить населению США положительные новости о политике Харрис перед выборами», — написал ученый, добавив, что подобные действия украинской армии станут причиной эскалации конфликта.

8 августа Минобороны России сообщило, что армия пресекает любые попытки прорыва ВСУ вглубь российских территорий.