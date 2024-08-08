На Западе связали вылазку ВСУ в Курскую область с Венгрией

Политолог Шпетле: Украина хочет прервать поток газа в Венгрию и Словакию

Вылазкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Киев хочет прервать поток топлива в Венгрию и Словакию, так как в регионе находится газоизмерительная станция «Суджа». Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, передает РИА Новости.

«Очевидно, хотят еще больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" их», — рассказал эксперт.

При этом Шпетле добавил, что действия ВСУ отвечают интересам США. В частности, он указал, что в случае прекращения потока российского газа, Вашингтон сможет нарастить собственные поставки сжиженного природного газа.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что действия ВСУ в Курской области являются актом террора.