Вылазкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Киев хочет прервать поток топлива в Венгрию и Словакию, так как в регионе находится газоизмерительная станция «Суджа». Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, передает РИА Новости.
«Очевидно, хотят еще больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" их», — рассказал эксперт.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
При этом Шпетле добавил, что действия ВСУ отвечают интересам США. В частности, он указал, что в случае прекращения потока российского газа, Вашингтон сможет нарастить собственные поставки сжиженного природного газа.
Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что действия ВСУ в Курской области являются актом террора.