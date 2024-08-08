На Западе заявили о малом влиянии операции ВСУ в Курской области на ход СВО

NYT: операция ВСУ в Курской области мало повлияла на боевые действия на Украине

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области мало повлияла на боевые действия на Украине и ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в США Роб Ли, сообщает The New York Times (NYT).

По его словам, если целью нападения было отвлечь российские войска от других участков фронта, то у нее было мало шансов на успех.

«У России уже есть более значительные силы и средства в этом районе, улучшенное командование и контроль, и у нее есть подразделения срочной службы, которые могут быть развернуты и которые не используются на Украине. Маловероятно, что эта операция заставит Россию вывести значительные силы из Украины», — отметил аналитик.

Утром 6 августа тысячи бойцов ВСУ начали наступать на Курскую область. По данным Генштаба РФ украинские военные, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Продвижение противника остановили.