Названа причина возможных сложностей в переговорах Израиля и ХАМАС

WSJ: назначение Синвара главой политбюро ХАМАС осложнит переговоры с Израилем

Назначение Яхьи Синвара новым главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС может осложнить ход переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров с арабской стороны.

По словам источников издания, руководство ХАМАС делится на две фракции: сторонников жесткой линии и умеренных.

«Синвар — сторонник жесткой линии, чей подход заключается в том, чтобы занимать максималистские позиции, пытаясь добиться компромисса от Израиля», — рассказали изданию на условиях анонимности люди, знакомые с ходом переговоров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом «как никогда» близок к соглашению между ХАМАС и Израилем о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.