Названы неожиданные способы борьбы с лишним весом

Тренер Гевара посоветовал чистить зубы и принимать холодный душ, чтобы похудеть

Помочь похудеть могут небольшие изменения в быту и тренировках, уверены фитнес-тренеры Хосе Гевара и Карл Смит. Неожиданные способы борьбы с лишним весом они назвали в беседе с изданием The Sun.

Гевара уверен, чтобы похудеть, надо чистить зубы и полоскать ротовую полость ранним вечером, около 19:00 или 20:00, так как это поможет притупить желание съесть сладкого. «Есть что-то в этом свежем, чистом, мятном вкусе, который окутывает рот и останавливает тягу сладкому», — отметил он. Также тренер посоветовал включать холодную воду на 30-60 секунд, принимая душ: холод активирует клетки бурого жира, которые производят тепло, чтобы противостоять холоду, и сжигают калории.

Кроме того, продолжил Гевара, стоит тренироваться натощак и дома по возможности не переодеваться в спортивную одежду для занятий спортом. «Есть что-то освобождающее в том, чтобы начать заниматься спортом, когда вы уже находитесь в режиме отдыха. Это устраняет барьер необходимости готовиться и риск пропустить тренировку», — заявил он, предложив уже в пижаме делать быстрые тренировки с собственным весом, йогу или выполнять стойку в планке.

В свою очередь, Карл Смит предложил вносить в фитнес элемент игры. «Ученые Стэнфордского университета изучали влияние игры "Pokemon Go" на физическую активность и обнаружили, что участники увеличивали свое число шагов в среднем на 1473 шага в день в течение 30-дневного периода», — сказал он. Кроме того, он порекомендовал отказаться от привычки есть перед телевизором и работать стоя. «Исследования показали, что стоя можно сжигать от 70 до 95 калорий в час в зависимости от вашего возраста, роста, веса и пола», — сказал он.

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