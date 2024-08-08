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15:28, 8 августа 2024Мир

Названы последствия возможного конфликта Израиля и «Хезболлы» для ВСУ

Генерал Райан: конфликт Израиля и «Хезболлы» приведет к сокращению помощи ВСУ

Фото: Amir Cohen / Reuters

Гипотетический конфликт Израиля и шиитской группировки «Хезболла» приведет к сокращению помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Запада. Об этом написал генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в своей статье для Foreign Affairs.

«Даже в случае победы демократов [на президентских выборах в США] поддержка Украины может ощутимо снизиться (...) Если конфликты на Ближнем Востоке продолжат разрастаться, они лишат Украину еще большего количества ресурсов и внимания, в частности, если произойдет эскалация конфронтации между Израилем и "Хезболлой"», — написал военный аналитик.

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При этом Райан добавил, что конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС уже привел к сокращению помощи для Киева. По его оценкам, Тель-Авиву также нужны 155-миллиметровые снаряды и танковые боеприпасы.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Киев ошибся, пытаясь говорить с Тель-Авивом с помощью языка ультиматумов. Он добавил, что характер поддержки Украины израильским обществом изменился с активной на пассивную позицию, включая голосования в Организации Объединенных Наций (ООН).

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      Максим Габриелян
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