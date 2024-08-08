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16:49, 8 августа 2024Ценности

Нелепый наряд экс-солистки The Pussycat Dolls обругали в сети фразой «одевалась в темноте»

Фото: Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Пользователи в сети обругали нелепый наряд американской певицы и экс-солистки музыкальной группы The Pussycat Dolls Кимберли Уайатт. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

42-летнюю артистку заметили во время прогулки по Лондону. Исполнительница попала в объектив папарацци в серебристом боди, оформленном белым полупрозрачным верхом и перьями, а также джинсовых шортах длины мини, надетых поверх розовых легинсов. Кроме того, на ней были остроносые высокие сапоги со шнуровкой и сияющие перчатки с перьями.

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Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид знаменитости следующими фразами: «Видимо, одевалась в темноте», «Совершила набег на карнавальные костюмы?», «Безвкусица», «Смотрится ужасно», «Похоже, кто-то из детей придумал этот наряд», «Для чего она так оделась?»

В июле сообщалось, что американская модель Крисси Тайген ответила на сравнение ее наряда с подгузником.

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      Мария Винар
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