Нелепый наряд экс-солистки The Pussycat Dolls обругали в сети фразой «одевалась в темноте»

Пользователи в сети обругали нелепый наряд американской певицы и экс-солистки музыкальной группы The Pussycat Dolls Кимберли Уайатт. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

42-летнюю артистку заметили во время прогулки по Лондону. Исполнительница попала в объектив папарацци в серебристом боди, оформленном белым полупрозрачным верхом и перьями, а также джинсовых шортах длины мини, надетых поверх розовых легинсов. Кроме того, на ней были остроносые высокие сапоги со шнуровкой и сияющие перчатки с перьями.

Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид знаменитости следующими фразами: «Видимо, одевалась в темноте», «Совершила набег на карнавальные костюмы?», «Безвкусица», «Смотрится ужасно», «Похоже, кто-то из детей придумал этот наряд», «Для чего она так оделась?»

В июле сообщалось, что американская модель Крисси Тайген ответила на сравнение ее наряда с подгузником.