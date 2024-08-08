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13:21, 8 августа 2024Россия

Объяснен замысел Зеленского в атаке на Курскую область

Аналитик Алехин: смысл наступления на Курск заключается в размене территориями

Фото: Hollie Adams / Reuters

Замысел президента Украины Владимира Зеленского в нападении на Курскую область объяснил в беседе с «Царьградом» социальный аналитик, технолог, правозащитник Роман Алехин, который сам сейчас находится в Курске.

По его мнению, украинский президент выжидал время, собирал силы, чтобы атака была наиболее результативной. А основной смысл наступления заключается лишь в одном — размен территориями на возможных предстоящих переговорах. Вероятно, это и есть ранее анонсированное второе украинское контрнаступление, указал аналитик.

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«Скорее всего, я думаю, что цель их — захватить сколько-то населенных пунктов, чтобы пытаться сторговаться с нашим президентом о том, чтобы он отказался от части своих требований», — считает Алехин.

Он также указал на сложность отражения атаки украинской армии в приграничном регионе. По его словам, сюда были переброшены элитные подразделения, вооруженные западной техникой. Однако он не сомневается, что, несмотря на сложность противостояния, желаемого размена Киев все равно не получит, а наступление будет вскоре отбито.

Массированная атака на Курскую область со стороны крупного отряда Вооруженных сил Украины произошла 6 августа. Бои продолжаются уже несколько дней. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Коренево.

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      Анастасия Алимпиева
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