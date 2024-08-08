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05:55, 8 августа 2024Бывший СССР

Российский военный в одиночку прорвал оборону ВСУ при освобождении Урожайного

Водитель бригады морпехов в одиночку прорвал оборону ВСУ около Урожайного

Фото: РИА Новости

Водитель 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в одиночку прорвал оборону украинских войск при освобождении Урожайного на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, водитель БТР-82А бригады морской пехоты с позывным Марк в одиночку сумел прорваться сквозь линию обороны украинских войск. Он вел огонь из 30-миллиметровой пушки по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог высадке десанта.

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В министерстве добавили, что боец представлен к высокой государственной награде за мужество и героизм.

14 июля россйиские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное на территории Донецкой народной республики (ДНР). Там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии.

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      Марина Совина
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