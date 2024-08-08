Охлобыстин вспомнил о нападении украинских бабушек с тризубами

Российский актер Иван Охлобыстин вспомнил, как в юности на него напали украинские бабушки с тризубами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам артиста, инцидент произошел в 80-е. «В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. В 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабулечки стояли с тризубами в руках, и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали», — поделился Охлобыстин.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Актер также добавил, что «скакать» на Украине начали «гораздо раньше 2014 года». «Но мы же с шуткой, несерьезно, к этому относились», — добавил он.
Ранее Иван Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза.