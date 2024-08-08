Охлобыстин вспомнил о нападении украинских бабушек с тризубами

Охлобыстин вспомнил, как в 80-е на него напали украинские бабушки с тризубами

Российский актер Иван Охлобыстин вспомнил, как в юности на него напали украинские бабушки с тризубами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам артиста, инцидент произошел в 80-е. «В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. В 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабулечки стояли с тризубами в руках, и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали», — поделился Охлобыстин.

Актер также добавил, что «скакать» на Украине начали «гораздо раньше 2014 года». «Но мы же с шуткой, несерьезно, к этому относились», — добавил он.

Ранее Иван Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза.