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23:34, 24 июня 2024Культура

Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции ЕС

Охлобыстин назвал попадание под санкции Евросоюза волнующим событием

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — заявил артист.

Ранее стало известно, что в санкционный список ЕС также попали российские певцы SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Полина Гагарина. В общей сложности рестрикции были введены в отношении 116 физических лиц и организаций.

SHAMAN также прокомментировал решение объединения. «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — заявил исполнитель.

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      Марина Совина
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