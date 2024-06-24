Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции ЕС

Охлобыстин назвал попадание под санкции Евросоюза волнующим событием

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — заявил артист.

Ранее стало известно, что в санкционный список ЕС также попали российские певцы SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Полина Гагарина. В общей сложности рестрикции были введены в отношении 116 физических лиц и организаций.

SHAMAN также прокомментировал решение объединения. «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — заявил исполнитель.