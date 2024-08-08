Опубликован первый комментарий военкора Поддубного из больницы

Врио главы Курской области Смирнов выложил комментарий Поддубного из больницы

Врио главы Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы. В своем Telegram-канале он выложил голосовое сообщение от журналиста.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим», — сказал Поддубный.

По словам Смирнова, после того как врачи стабилизировали состояние военкора, его отправили в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее стали известны подробности о состоянии Поддубного. Уточнялось, что у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Как рассказали его коллеги со ссылкой на медиков, военкор пока находится в тяжелом состоянии, однако он в сознании и разговаривает.

Вечером 7 августа сообщалось, что машину с Поддубным, когда он находился в Курской области, атаковал украинский FPV-дрон. Военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован.