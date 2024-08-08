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09:30, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Опубликован первый комментарий военкора Поддубного из больницы

Врио главы Курской области Смирнов выложил комментарий Поддубного из больницы

Фото: страница Евгения Поддубного во ВКонтакте

Врио главы Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы. В своем Telegram-канале он выложил голосовое сообщение от журналиста.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим», — сказал Поддубный.

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По словам Смирнова, после того как врачи стабилизировали состояние военкора, его отправили в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее стали известны подробности о состоянии Поддубного. Уточнялось, что у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Как рассказали его коллеги со ссылкой на медиков, военкор пока находится в тяжелом состоянии, однако он в сознании и разговаривает.

Вечером 7 августа сообщалось, что машину с Поддубным, когда он находился в Курской области, атаковал украинский FPV-дрон. Военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован.

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      Маргарита Щигарева
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      «Тяжелый ожог, черепно-мозговая травма». Появились подробности о состоянии военкора Поддубного. Что говорят врачи?

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