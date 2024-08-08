Подлинник Клода Моне выставили на продажу в России за миллиард рублей

Картину известного импрессиониста Клода Моне выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Информация об этом опубликована на сайте центра дистанционных торгов.
Стартовая цена за полотно «Пшеничное поле», написанное в 1881 году, составляет 12,5 миллиона долларов — больше миллиарда рублей.
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Картина из частной коллекции в настоящее время находится в Москве в закрытом хранилище. В описании говорится, что полотно в отличном состоянии и не имеет повреждений.
Ранее сообщалось, что российский коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божией Матери и вернул ее в храм в Перми. Россиянин приобрел Владимирскую икону Божией Матери, которая была утеряна еще в советское время, на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге.