Пострадавшего при обстрелах в Курской области пенсионера решили доставить в Москву

Губернатор Воробьев: курского пенсионера после обстрелов доставят в Москву

Пенсионера из Курской области, который получил ранение при обстрелах в регионе, решили доставить в центральный институт травматологии в Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его данным, 70-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Воробьев отметил, что семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для оказания помощи местным жителям.

По данным главы Подмосковья, также проводится эвакуация 50 инвалидов из опасной зоны.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях России лечение проходят 34 пострадавших, которые получили ранения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Бои в Курской области идут уже третьи сутки. Украинские военные 6 августа начали наступать на Курскую область. По информации Генштаба, бойцы ВСУ атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района».